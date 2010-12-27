В ЗакСе думают, как помочь петербуржцам чаще ходить в бани

В Петербурге живут 37 тысяч человек, у которых нет возможности помыться дома.

В петербургском парламенте 31 октября состоялось заседание комиссии по социальной политике и здравоохранению. На заседании подняли вопрос финансового обеспечения оказания услуг похода в баню для жителей, которые проживают в неблагополучном жилом фонде.

Петербуржцы стали чаще обращаться в комитеты с данным вопросом, так как льготные дни похода в баню сократились с двух до трех. Сейчас в Петербурге 33 общественных бани, 27 из них получают субсидии от комитета, а еще шесть – от администраций Колпинского и Пушкинского районов. В 2018 году услугами бань воспользовались более полутора миллионов человек. Всего в Петербурге живут 37 тысяч человек, у которых нет возможности помыться дома.

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Юрий Калабин предложил приватизировать помывочные заведения и перейти на адресные программы социальной помощи.

Ранее ЗакС утвердил размер территориального фонда ОМС в Петербурге.

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