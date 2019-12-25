В ЗакСе не заметили проблем в отмене постоянных аккредитаций для СМИ

В Союз журналистов поступил ответ на обращение к спикеру ЗакСа.

В понедельник, 14 декабря, Союз журналистов Петербурга и области получил ответ на обращение к спикеру Законодательного собрания Вячеславу Макарову. Об этом сообщило издание ЗакС.ру.

Журналисты хотели узнать о порядке аккредитации журналистов для доступа в Мариинский дворец: аккредитации отменили под предлогом пандемии коронавируса.

Управление по информации и общественным связям аппарата Законодательного собрания осуществляет свою деятельность в полном соответствии с действующим законодательством поступил ответ от начальника управления по информации Елены Гаврищук.

Однако попасть в Мариинский дворец теперь можно только по разовой аккредитации. Так, из-за новых правил журналисты телеканала "78" не могли два раза попасть на мероприятия собрания. По сообщению союза, новые правила противоречат статьям закона "о СМИ", регулирующих обеспечение доступа к информации.

Ранее мы писали, что медиагруппа "Патриот" выразила поддержку телеканалу "78".

Фото: Piter.TV