Медиагруппа "Патриот" выразила поддержку телеканалу "78"

У телевизионного канала больше нет аккредитации в Законодательном собрании Петербурга.

У телевизионного канала "78" больше нет аккредитации в Законодательном собрании Северной столицы. В связи с этим возглавляющий Медиагруппу "Патриот" Николай Столярчук направил обращение к председателю городского парламента Вячеславу Макарову.

Глава Медиагруппы поддержал журналистов и обратился к Макарову с просьбой вернуть ТВ-каналу аккредитацию. Столярчук обеспокоен нетерпимостью спикера Законодательного собрания к любой критике в адрес парламента.

У телеканала "78" довольно большая зрительская аудитория, отметил глава Медиагруппы, призывая вернуть аккредитацию популярному ресурсу.

Фото: Piter.TV