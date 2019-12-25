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Медиагруппа "Патриот" выразила поддержку телеканалу "78"
Сегодня, 16:17
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Alena_Zinovieva

Медиагруппа "Патриот" выразила поддержку телеканалу "78"

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У телевизионного канала больше нет аккредитации в Законодательном собрании Петербурга.

У телевизионного канала "78" больше нет аккредитации в Законодательном собрании Северной столицы. В связи с этим возглавляющий Медиагруппу "Патриот" Николай Столярчук направил обращение к председателю городского парламента Вячеславу Макарову.

Глава Медиагруппы поддержал журналистов и обратился к Макарову с просьбой вернуть ТВ-каналу аккредитацию. Столярчук обеспокоен нетерпимостью спикера Законодательного собрания к любой критике в адрес парламента.

У телеканала "78" довольно большая зрительская аудитория, отметил глава Медиагруппы, призывая вернуть аккредитацию популярному ресурсу.

Фото: Piter.TV

Теги: вячеслав макаров, законодательное собрание, телеканал 78
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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