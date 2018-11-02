Для охраны памятников культуры Петербурга могут привлечь волонтеров

Эти и другие вопросы обсудят сегодня депутаты ЗакСа.

На еженедельном собрании в ЗакСе депутаты панируют обсудить сразу 13 вопросов, касающихся самых разных сфер. Об этом сообщают городские СМИ.

Так в третьем чтении будут рассмотрены законопроекты, касающиеся организации местного самоуправления, об условиях и порядке участия Петербурга в страховании жилищного фонда. Также чиновники поговорят о законах для развития малого и среднего бизнеса.



В первом чтении в ЗакСе обсудят поправки в закон об охране памятников культуры. Планируется привлекать волонтеров для отдельных видов работ.

Также будут рассмотрены поправки в проекты об эвакуации транспортных средств, грантах, бесплатной юрпомощи.

Ранее на Piter.TV: ЗакС просит Смольный ограничить рост ЖКУ в Петербурге

Фото: Piter.tv​​​​​​​