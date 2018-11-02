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Для охраны памятников культуры Петербурга могут привлечь волонтеров
Сегодня, 9:04
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nastya960

Для охраны памятников культуры Петербурга могут привлечь волонтеров

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Эти и другие вопросы обсудят сегодня депутаты ЗакСа.

На еженедельном собрании в ЗакСе депутаты панируют обсудить сразу 13 вопросов, касающихся самых разных сфер. Об этом сообщают городские СМИ.

Так в третьем чтении будут рассмотрены законопроекты, касающиеся организации местного самоуправления, об условиях и порядке участия Петербурга в страховании жилищного фонда. Также чиновники поговорят о законах для развития малого и среднего бизнеса.

В первом чтении в ЗакСе обсудят поправки в закон об охране памятников культуры. Планируется привлекать волонтеров для отдельных видов работ.

Также будут рассмотрены поправки в проекты об эвакуации транспортных средств, грантах, бесплатной юрпомощи.  

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Фото: Piter.tv​​​​​​​

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Теги: законопроекты, закс петербурга, памятники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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