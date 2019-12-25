На стройке в деревне Захонье рабочий получил перелом черепа, упав со здания

От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.

В Волосовском районе Ленобласти произошел несчастный случай. На стройке в деревне Захонье погиб рабочий, гражданин Таджикистана. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Другие рабочие рассказали, что во время демонтажа старого ангара на голову мужчине упала часть конструкции. Он не удержался и упал вниз.

В результате пострадавший получил перелом черепа. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи. Врачи констатировали смерть рабочего.

Ранее мы писали, что на Петербургском тракторном заводе рабочего придавил трехтонный цилиндр.

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