В Забайкалье задержаны подозреваемые в незаконной рубке свыше 200 деревьев

Полиция остановила незаконную вырубку леса в Улетовском районе.

На территории Забайкальского края российскими правоохранительными органами задержаны подозреваемые в незаконной рубке более 200 деревьев. В региональной пресс-службе МВД уточнили, что злоумышленниками оказались двое братьев 1962 и 1966 годов рождения. Жители посёлка Дровяная, осуществили нелегальную валку леса на территории Улетовского района. Они привлекли к криминальной деятельности наемную силу. Сотрудникам мужчины заявили, что у них имеются все необходимые для выполнения работ документы.

В дальнейшем незаконно спиленные сосны, лиственницы и берёзы подельники реализовывали местному населению. пресс-служба МВД РФ по региону

В результате общий ущерб от противоправной деятельности сообщников превысил 2,5 миллиона рублей. в настоящее время полиция наложила арест на имущество подозреваемых. Речь идет о трех легковых автомобилях, двух большегрузных транспортнхы средствах и бензопиле. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. Фигуранты расследования заключены под стражу.

Волк: В Подмосковье задержаны грабители ювелирного магазина.

Фото и видео: МВД Медиа