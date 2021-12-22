Еще один человек разыскивается под снежными завалами.

В Южной Осетии двое российских военнослужащих погибли при сходе лавины. Об этом журналистам рассказали представители региональных экстренных служб. Трагедия произошла на южной стороне портала Транскавказской магистрали. В общей сложности под лавиной оказались пять человек. В настоящее время еще двое пострадавших госпитализированы. Они лечатся в больнице Цхинвала.

Напомним, что руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев уточнил прессе, что троим пациентам оказали первую медицинскую помощь, когда они были в состоянии легкой степени тяжести. В поисковой операции остальных участников сотрудники МЧС и силы спецтехники Южного военного округа задействовали 20 человек личного состава. Поиски пятого военнослужащего продолжались всю ночь.

Поиски пятого военнослужащего продолжаются. Спасательные работы будут идти и всю ночь, пока его не найдут. На Транскаме идет снег, что также затрудняет поисковые работы. источник ТАСС

Российский Минздрав объяснил, что состояние двоих находящихся в больнице военнослужащих оценивается как средней тяжести. Медики зарегистрировали у пациентов обморожение конечностей.

После гибели 12-летней петербурженки в Хибинах завели второе уголовное дело.

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