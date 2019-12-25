В полицию поступило анонимное сообщение о бомбе.

В Южно-Сахалинске эвакуировали людей из наркодиспансера из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на правоохранительные органы. Известно, что на улицу представителями экстренного ведомства выведены все сотрудники и пациенты медицинского учреждения.

Поступило анонимное сообщение о "минировании". Всех людей сейчас эвакуировали. На месте работают спецслужбы. пресс-служба полиции по региону

Известно, что якобы заминировано здание по улице Горького. Территорию вокруг здания оцепили оперативники и другие экстренные службы. Невозможно попасть на участок от улицы Поповича до Тихоокеанской улицы. Ведется поиск возможного взрывного устройства.

СМИ: Лукашенко лично поручил принять в Минске "заминированный" самолет.

Фото: sakhalin.info

