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В Юнтоловском парке 19-летний мигрант избил и изнасиловал петербурженку
Сегодня, 15:24
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nastya960

В Юнтоловском парке 19-летний мигрант избил и изнасиловал петербурженку

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Полицейские задержали подозреваемого.

Петербургские полицейские задержали 19-летнего мигранта из Средней Азии. Он подозревается в изнасиловании местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 10 сентября в Юнтоловском парке. По предварительной версии, уроженец Узбекистана избил местную жительницу, совершил насильственный действия сексуального характера и изнасиловал.

По данному факту возбудили два уголовных дела по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

Ранее мигрант обокрал немца на Малой Морской.

Фото: Piter.TV

Теги: изнасиловал, мигрант, юнтоловский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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