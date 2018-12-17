В Юнтоловском парке 19-летний мигрант избил и изнасиловал петербурженку

Полицейские задержали подозреваемого.

Петербургские полицейские задержали 19-летнего мигранта из Средней Азии. Он подозревается в изнасиловании местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 10 сентября в Юнтоловском парке. По предварительной версии, уроженец Узбекистана избил местную жительницу, совершил насильственный действия сексуального характера и изнасиловал.

По данному факту возбудили два уголовных дела по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

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Фото: Piter.TV