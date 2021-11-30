В Юнтолово нет света из-за аварии на электростанции

Как уточнили комментаторы, электричество обещали включить в 19 часов.

Жители микрорайона Юнтолово в Приморском районе рассказали, что остались без света. Об этом пишут очевидцы в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Как рассказали горожане, электричество пропало в 14:00. Перестали работать светофоры и лифты.

Местный житель отметил, что выбило фазу на подстанции. Сейчас уже ведутся работы. Свет обещали включить к 19:00 вечера. Об этом рассказал комментатор в группе "Юнтолово LIVE".

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