  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Юнтолово нет света из-за аварии на электростанции
Сегодня, 18:45
166
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Юнтолово нет света из-за аварии на электростанции

0 0

Как уточнили комментаторы, электричество обещали включить в 19 часов.

Жители микрорайона Юнтолово в Приморском районе рассказали, что остались без света. Об этом пишут очевидцы в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург". 

Как рассказали горожане, электричество пропало в 14:00.  Перестали работать светофоры и лифты. 

Местный житель отметил, что выбило фазу на подстанции. Сейчас уже ведутся работы. Свет обещали включить к 19:00 вечера. Об этом рассказал комментатор в группе "Юнтолово LIVE".

Ранее на Piter.tv: жители Сусанино заметили медведя в поселке.

Фото: Pexels

Теги: авария на сетях, вырубило свет, юнтолово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии