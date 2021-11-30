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Жители Сусанино заметили медведя в поселке
Сегодня, 13:00
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Жители Сусанино заметили медведя в поселке

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Дачников попросили отказаться от прогулок в лесу.

Жителей Гатчинского района Ленобласти предупредили о хищниках и призвали отказаться от прогулок в лесу. В Сусанино накануне заметили бурого медведя. Об этом сообщили в группе местной администрации "ВКонтакте".

Владельцев участков в  поселке Сусанино и деревнях Виркино и Красницы попросили быть бдительными и не уходить далеко от дома.

Ранее на Piter.tv: жителей и гостей Ленобласти призвали не забирать домой детенышей диких животных.

Фото: pixabay, пресс-служба администрации Сусанинского сельского поселения

Теги: гатчина, медведь, опасность, сусанино, хищники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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