Жители Сусанино заметили медведя в поселке

Дачников попросили отказаться от прогулок в лесу.

Жителей Гатчинского района Ленобласти предупредили о хищниках и призвали отказаться от прогулок в лесу. В Сусанино накануне заметили бурого медведя. Об этом сообщили в группе местной администрации "ВКонтакте".

Владельцев участков в поселке Сусанино и деревнях Виркино и Красницы попросили быть бдительными и не уходить далеко от дома.

Ранее на Piter.tv: жителей и гостей Ленобласти призвали не забирать домой детенышей диких животных.

Фото: pixabay, пресс-служба администрации Сусанинского сельского поселения