Жителей и гостей Ленобласти призвали не забирать домой детенышей диких животных

Комитет по животному миру Ленинградской области опубликовал предупреждение для жителей и гостей Ленинградской области с просьбой не приближаться, не трогать и не забирать домой потомство диких животных – косуль, зайчат, лисят, лосят и других.
Специалисты обращают внимание, что взрослые особи могут отлучаться или находиться неподалеку, оставляя новорожденных одних, а затем без труда находить их и снова брать под свою защиту.
В случае изъятия из естественной среды обитания, детеныш может погибнуть.
Предупреждается, что животные, как лось или медведь, могут нанести смертельные травмы незваным гостям, защищая потомство.
Фото: Pexels
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