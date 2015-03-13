Жителей и гостей Ленобласти призвали не забирать домой детенышей диких животных

Вполне может оказаться, что взрослая особь находится неподалеку.

Комитет по животному миру Ленинградской области опубликовал предупреждение для жителей и гостей Ленинградской области с просьбой не приближаться, не трогать и не забирать домой потомство диких животных – косуль, зайчат, лисят, лосят и других.

Специалисты обращают внимание, что взрослые особи могут отлучаться или находиться неподалеку, оставляя новорожденных одних, а затем без труда находить их и снова брать под свою защиту.

В случае изъятия из естественной среды обитания, детеныш может погибнуть.

Предупреждается, что животные, как лось или медведь, могут нанести смертельные травмы незваным гостям, защищая потомство.

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