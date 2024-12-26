За четыре дня в рамках масштабного профилактического мероприятия были проверены около двух тысяч объектов.

В Югре выявили около 700 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Отмечается, что за четыре дня в рамках масштабного профилактического мероприятия были проверены около двух тысяч объектов. Большинство выявленных нарушений связаны с нарушениями правил въезда и пребывания мигрантов на территории РФ. Кроме того, двое иностранцев нарушили региональное постановление губернатора, запрещающее работу по патентам в определенных сферах экономики.

В ходе проверок возбуждено 88 уголовных дел за организацию незаконной миграции, фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев. Также сообщается о четырех случаях использования поддельных документов.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге в 2024 году организация незаконной миграции выросла на треть.

Видео: УМВД по ХМАО-Югре