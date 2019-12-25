В ЮАР открыли бюст космонавту Юрию Гагарину

Памятный объект размещен на территории города Херманус.

В ЮАР открыли бронзовый бюст Юрия Гагарина. Об этом рассказал журналистам ТАСС представитель генерального консульства РФ в Кейптауне. По словам дипломата, торжественная церемония состоялась днем 5 ноября за западе Южно-Африканской Республики.

Торжественная церемония открытия бюста состоялась на территории научного центра Национального космического агентства ЮАР (SANSA) в городе Херманус российский дипломат

Известно, что бюст изготовлен по эскизу российского космонавта Алексея Леонова и доставлен на юг Африки из Москвы. Это первый памятник Гагарину на территории ЮАР. Инициатором установки памятного объекта стало генконсульство РФ вместе с благотворительным общественным фондом "Диалог культур - Единый мир".

Напомним, что ЮАР занимается работами в космической отрасли с 80-ых годов прошлого века. национальное агентство было сформировано в 2009 году. Тогда же страна запустила в космос второй собственный спутник с космодрома "Байконур".

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