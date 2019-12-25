В ЮАР обнаружили новую мутацию коронавируса

Разновидность инфекции чаще приводит к тяжелым последствиям среди молодежи.

В Южно-Африканской Республике генетики обнаружили новую мутацию коронавируса. Информацией с международным сообществом поделились представители Минздрава страны. По данным экспертов, новая мутация инфекции распространилась в рамках второй волны пандемии. Разновидность получила название 501.V2. Она заражает пациентов быстрее, чем ранее зафиксированные мутации.

Новая мутация чаще приводит к более тяжелому протеканию COVID-19 среди молодых пациентов без сопутствующих хронических заболеваний. Ранее о такой вариации сообщалось в ряде других стран, включая Австралию и Великобританию.

Глава системы здравоохранения ЮАР Звели Мхизе рассказал, что новая мутация н вызывает у медиков обеспокоенности. Он призвал население не паниковать, а строго соблюдать введенные санитарные меры профилактики заражения. В частности, носить маску и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Неопасные мутации COVID-19 выявили в 13 российских регионах.

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