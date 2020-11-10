В ЮАР 14 человек погибли в аварии с участием маршрутки

В Южно-Африканской Республике 14 человек погибли в автомобильной аварии с участием маршрутного такси. Трагедия произошла на востоке страны. По данным местного телеканала eNCA в ДТП также участвовало два грузовика.
Минувшей ночью на скоростной трассе возле города Исткур произошла авария с участием маршрутного такси и двух грузовиков
Роберт Маккензи, представитель спасательной службы провинции Квазулу-Наталь
На данный момент известно о 14 жертвах (13 женщин и один мужчина). Также у журналистов есть сведения об одном пострадавшем. Его госпитализировали в больницу. На данный момент причины ДТП устанавливаются.
В ЮАР открыли бюст космонавту Юрию Гагарину.
Видео: Twitter / @eNCA
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