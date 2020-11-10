В ЮАР 14 человек погибли в аварии с участием маршрутки

Еще одного пострадавшего госпитализировали.

В Южно-Африканской Республике 14 человек погибли в автомобильной аварии с участием маршрутного такси. Трагедия произошла на востоке страны. По данным местного телеканала eNCA в ДТП также участвовало два грузовика.

Минувшей ночью на скоростной трассе возле города Исткур произошла авария с участием маршрутного такси и двух грузовиков Роберт Маккензи, представитель спасательной службы провинции Квазулу-Наталь

На данный момент известно о 14 жертвах (13 женщин и один мужчина). Также у журналистов есть сведения об одном пострадавшем. Его госпитализировали в больницу. На данный момент причины ДТП устанавливаются.

В ЮАР открыли бюст космонавту Юрию Гагарину.

Видео: Twitter / @eNCA