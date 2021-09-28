Животное было сильно истощено и не могло спрыгнуть на землю.

В Ярославской области проверят инцидент со свисающей с балкона собакой. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе региональных правоохранительных органов. Ранее в социальных сетях появился ролик, сделанный в Тутаеве. На кадрах зрителям был показан застрявший домашний питомец. Пес наполовину вывалился наружу, свисая с балкона многоэтажного здания. В понедельник 27 сентября также появились фотографии с истощенным животным. На ситуацию обратили внимание местные зоозащитники из группы "Твори добро".

По данному факту проводится проверка. пресс-служба МВД РФ по региону

Активисты написали в соцсетях о том, что у спасенной собаки не было сил даже на то, чтобы гавкать. Она не могла сделать рывок и оказаться на свободе. По мнению волонтеров, пес долгое время ничего не ел. Спасли животное местные жители. Она направили питомца в ветеринарную клинику.

Дорожники помогли спасти собаку с поврежденной лапой на КАД.

Фото и видео: Вконтакте / Твори добро

