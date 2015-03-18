В Ярославле спустили на воду водолазное судно "Спасатель Николай Ремизов" для МЧС

В ГУ МЧС рассказали о спуске на воду катера.

Российский катер "Спасатель Николай Ремизов", предназначенный для проведения поисковых работ на акваториях и водолазных работ на глубине до 60 метров, пополнит собой ряды ГУ МЧС в южной части страны. Об этом рассказали представители пресс-центра экстренного ведомства.

На территории судостроительного завода состоялась торжественная церемония спуска на воду водолазного судна.. Катера данного типа предназначены для поисковых работ с установкой рейдового оборудования. пресс-служба ГУ МЧС России

Глава профильного министерства Александр Куренков уточнил, что водолазному судну присвоено имя спасателя, который погиб при спасении терпящих бедствие на море рыбаков. По завершению спуска борта на воду будет организовано дооборудование катера в соответствии с графиком работ. После получения всего необходимого судно поступит в ряды ФГКУ "Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России. Дополнительно на судостроительном заводе до конца 2023 года будет спущено на воду еще одно судно этого типа.

Циклон отменил обещанную жару в День ВМФ.

Фото и видео: ГУ МЧС России