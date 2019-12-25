Спасатели помогли 30 морякам выбраться из пострадавшего "Витима".

В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили представители Дальневосточной транспортной прокуратуры. На данный момент известно, что речь идет о спасении людей с борта "Витим". Утром 6 марта судно застряло в 12 милях на траверзе острова Аскольд.

По предварительным данным, пострадавших нет, члены экипажа эвакуированы, спасательное судно приступило к ликвидации пожара. источник агентства

Воспламенение зафиксировано в рыбном цеху. Для оказания помощи пострадавшим в Японское море вышел буксир "Спасатель Заборщиков! Всем судам, находившимя в регионе пожара, передали сообщение о случившемся. Кроме спасательного буксира к пострадавшему судну направились рыболовное судно "Ультимат" и теплоход "Оушен Прайд-1".

В настоящее время Приморская прокуратура на транспорте проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания.

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