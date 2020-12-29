В Японии ввели режим ЧС из-за коронавируса

Он будет действовать в Токио и трех префектурах до 7 февраля.

Власти Японии вводят режим ЧС из-за распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга на заседании штаба по борьбе с COVID-19.

Режим ЧС будет действовать с 8 января по 7 февраля в Токио и префектурах Сайтама, Тиба и Канагава. Согласно новым правилам, рестораны и заведения общепита должны сократить время работы. Руководителям местных компаний рекомендуется перевести всех сотрудников на "удаленку". Также японские власти просят жителей не выходить из дома без необходимости после восьми вечера.

На сегодняшний день в Японии зарегистрировано более 267 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что в Японии намерены ввести режим ЧС из-за COVID-19.

Видео: YouTube / KyodoNews