В Японии намерены ввести режим ЧС из-за COVID-19

Власти префектур собирались озвучить просьбу 2 января на встрече министра по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимуры с губернатором Токио Юрико Коикэ.

Префектуры Тиба, Сайтама и Канагава намерены призвать правительство Японии ввести режим ЧС из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Ранее появилась информация, что правительство Японии рассмотрит возможность введения ЧС в случае, если новая мутация COVID-19 будет распространяться по стране. С начала ноября ситуация заметно ухудшилась. В декабре рекорды суточного прироста и летальности обновлялись регулярно. За весь период пандемии в стране заболели 239 тыс. человек. Зафиксировано 3,5 тыс. летальных исходов. Власти приостановили действие программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel до 11 января. Также они обратились к рестораторам с просьбой сократить время работы заведений.

Ранее мы сообщили, что Папа Римский принял отставку главы белорусских католиков.

Видео: YouTube / 時事通信映像センター