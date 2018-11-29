В Японии установили мировой рекорд по игре на "матрешках"

Музыкальный инструмент терменвокс изобрели в Петрограде.

В японском городе Кобе установили мировой рекорд по одновременной игре на терменвоксе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил правнук изобретателя Петр Термен.

Музыкальный инструмент был изобретен 100 лет назад в Петрограде. Сегодня в Японии сыграли на его особой разновидности, – он был у всех в виде матрешек. Одновременно играли 289 человек.

"Выступление самого большого ансамбля терменвоксов в форме матрёшки – матрёмин, осуществлен", – написал в facebook Термен.

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Фото: facebook.com/peter.theremin