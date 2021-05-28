В Японии продлили режим ЧС из-за коронавируса

Режим ЧС в стране сохранится до 20 июня.

Правительство Японии до 20 июня продлило действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса в девяти префектурах. Токио тоже в этом списке. Об этом в пятницу на заседании экспертной комиссии сообщил журналистам министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура. Он также координирует деятельность центрального штаба по борьбе с коронавирусом.

"Хотя в ряде регионов снижается число заражений, показатель новых случаев инфицирования остается высоким. Сохраняется нагрузка на систему здравоохранения, а также риск распространения новых штаммов коронавируса. В связи с этим возникла необходимость продлить действие ЧС до 20 июня для недопущения новой волны заражений", - сказал он.

Отметим, что режим ЧС до 20 июня правительство Японии продлило в Токио, Осаке, Киото, Хёго, Фукуоке, Айти, Хиросиме, Окаяме и Хоккайдо. Предполагалось, что режим ЧС в этих префектурах продлится до 31 мая. В рамках этого режима власти Японии запрещают продажу алкоголя в заведениях общепита, жителей просят не покидать дома без необходимости. Работодателей просят переводить сотрудников на удаленный режим работы.

В Японии число зараженных коронавирусом составляет более 735 тыс. человек. При этом умерли более 12 тыс. пациентов.

Видео: YouTube / TBS NEWS