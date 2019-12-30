В Японии создали самый маленький смартфон в мире

Размеры смартфона: 106,2х53,4х8,6 мм, вес 79 грамм.

В воскресенье, 26 января, стало известно о том, что в Японии представлен один из самых маленьких смартфонов в мире "Rakuten Mini". Новинка доступна исключительно в Японии.

Известно, размеры смартфона составил всего лишь 106,2х53,4х8,6 мм, вес 79 грамм. Также для экономии места в Rakuten Mini установили стандартный слот для SIM-карты. Также у маленького смартфона есть 3,6-дюймовый дисплей с разрешением 1280х720 пикселей.

Отмеается, что на тыльной стороне разработчики установили 16 Мп камеру, а с лицевой стороны 5 Мп модуль.

Ранее мы сообщали о том, что Microsoft начала изменять Windows 10