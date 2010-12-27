В Японии отречется от престола первый за 200 лет император

Японский император Акихито в 2018 году впервые с 1817 года отречется от престола. Причиной послужило ухудшение здоровья

13 марта 2018 года японский император Акихито покинет престол в пользу кронпринца Нарухито. Об этом сообщила 22 октября газета Asahi Shimbun.

Нынешний император оставит престол 31 марта 2018 года, 1 апреля его займет кронпринц. В последний раз отречение от престола в Японии было в 1817 году. Акихито является 125-м императором Японии, на сегодняшний день ему 83 года.

Главной причиной принятия такого решение послужило состояние здоровья императора. В 2012 году Акихито перенес серьёзную операцию на сердце, а также он лечится от рака предстательной железы. Сам император ранее заявлял, что опасается за то, что ухудшение здоровья помешает ему выполнять свои обязанности.

Правительство Японии одобрило законопроект, который позволит императору самому отречься от престола.