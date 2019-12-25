Завершить клинические испытания AnGes Inc. планирует до 31 июля 2021.

В Японии началось клиническое испытание вакцины от коронавируса на людях. Их инициировала фармацевтическая компания AnGes Inc. во вторник, 30 июня, в больнице при Университете города Осака.

В исследовании примут участие от 20 до 30 добровольцев — все они работают в местной больнице. Некоторым из них введут достаточно большой объём вакцины — так врачи смогут выявить необходимую дозировку препарата.

Если исследование окажется эффективным и у добровольцев не будет побочных эффектов, то ко второй фазе тестирования осенью привлекут уже 400 добровольцев из числа пациентов госпиталя.

Завершить клинические испытания AnGes Inc. планирует до 31 июля 2021.

Ранее мы писали, что "Вектор" будет испытывать вакцину от COVID-19 на добровольцах.