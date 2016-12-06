В Японии изобрели вилку, которая заглушает чавкание

Японцы решили проблему раздражающего чавканья.

Японская компания Nissin запустила в широкое производство смарт-вилки, которые способны заглушать звуки чавканья. С подобной проблемой часто сталкиваются местные жители, в рационе которых регулярно присутствует лапша.

Принцип работы гаджета прост. Вилка распознает определенные звуки, а после их обнаружения запускает музыку на смартфоне хозяина. Таким способом предлагаются заглушать людей, которые не способны есть бесшумно. В стране восходящего солнца даже придуман специальный термин "noodle harassment" ("макаронное домогательство").

Известно, что стоимость “умного” устройства будет составлять около ста двадцати долларов. Работоспособность и практичность прибора компания продемонстрировала в рекламном ролике, выпущенном на YouTube-платформе. Представители фирмы решили выпустить гаджет в преддверии летней Олимпиады в Токио, которая пройдет в Японии через три года. Уже сейчас продается более пяти тысяч экземпляров смарт-вилок.