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В Японии изобрели вилку, которая заглушает чавкание

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Японцы решили проблему раздражающего чавканья.

Японская компания Nissin запустила в широкое производство смарт-вилки, которые способны заглушать звуки чавканья. С подобной проблемой часто сталкиваются местные жители, в рационе которых регулярно присутствует лапша.  
 
Принцип работы гаджета прост. Вилка распознает определенные звуки, а после их обнаружения запускает музыку на смартфоне хозяина. Таким способом предлагаются заглушать людей, которые не способны есть бесшумно. В стране восходящего солнца даже придуман специальный термин "noodle harassment" ("макаронное домогательство"). 
 
Известно, что стоимость “умного” устройства будет составлять около ста двадцати долларов. Работоспособность и практичность прибора компания продемонстрировала в рекламном ролике, выпущенном на YouTube-платформе. Представители фирмы решили выпустить гаджет в преддверии летней Олимпиады в Токио, которая пройдет в Японии через три года. Уже сейчас продается более пяти тысяч экземпляров смарт-вилок.
Теги: смарт-вилка , технологии , япония
Категории: Мировые новости

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