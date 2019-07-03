В Японии из-за проливных дождей объявлена эвакуация

На Японию обрушились сильные ливни, которые грозят подтоплениями и оползнями. В опасных регионах людям рекомендовано искать временное убежище.
Мощные ливни обрушились на остров Кюсю. Более чем 1,2 людям рекомендовано искать убежище на время разгула стихии из-за угрозы подтопления и оползней. Сообщается об одном погибшем. Женщина погибла под оползнем, который обрушился на ее дом.
Синоптики прогнозируют, что завтра, 4июля, ливень еще более усилится, что приведет к реальной угрозе жизни населения.
Видео: YouTube/CCTV
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