В Японии из-за извержения вулкана и схода лавины погиб человек

В сети появилось видео схода лавины на горнолыжном курорте в Японии.

В Японии неожиданно активизировался вулкан Кусацу-Ширан.

Вулкан выбросил столб пепла, а раскаленные камни отлетали в радиусе 2 километров. Извержение вызвало сход огромной лавины. Рядом находится горнолыжный курорт Кусацу. Сообщается, что один человек погиб, 12 человек получили различные травмы. 6 военных, которые были в том районе, тоже получили ранения.

В сети появилось видео схода лавины. На опубликованных кадрах видно, как чернеет небо и со склона несутся тонные снега, сметая все на своем пути.

Видео: YouTube/Right Wing