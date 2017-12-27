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В Японии из-за извержения вулкана и схода лавины погиб человек

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В сети появилось видео схода лавины на горнолыжном курорте в Японии.

 В Японии неожиданно активизировался вулкан Кусацу-Ширан. 

Вулкан выбросил столб пепла, а раскаленные камни отлетали в радиусе 2 километров. Извержение вызвало сход огромной лавины. Рядом находится горнолыжный курорт Кусацу. Сообщается, что один человек погиб, 12 человек получили различные травмы. 6 военных, которые были в том районе, тоже получили ранения.

В сети появилось видео схода лавины. На опубликованных кадрах видно, как чернеет небо и со склона несутся тонные снега, сметая все на своем пути.

Видео: YouTube/Right Wing

Теги: в мире , извержение вулкана , сход лавины , япония
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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