Злоумышленник для отвода глаз заявил о произошедшем в полицию.

В Якутске уличили работника комиссионного магазина и его знакомого в инсценировке ограбления. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха.

По данным следствия, 19-летний работник торговой точки вместе со своим 21-летним знакомым спланировал "ограбление", в ходе которого второй выступил в роли налетчика. Затем "младший" сообщник для отвода глаз заявил о произошедшем в полицию. Однако правоохранители установили личность псевдограбителя, а затем "вывели на чистую воду" продавца магазина, который признался в инсценировке. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: МВД по Республике Саха (Якутия)