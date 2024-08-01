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В Туле полиция выясняет причины ДТП с участием семи машин

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Инцидент произошел днем 31 июля на Калужском шоссе.

В Туле полиция выясняет причины ДТП с участием семи машин. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел днем 31 июля на Калужском шоссе. По предварительной информации, столкнулись семь транспортных средств, в числе которых оказался автомобиль УАЗ медицинской службы. В результате ДТП скончалась медработница, находившаяся в микроавтобусе. Водителя доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что на Кубани возбудили дело по факту ДТП с грузовиками.

Видео: УМВД по Тульской области

Теги: автомобили, дтп, жертвы, пострадавшие, тула
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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