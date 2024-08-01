Инцидент произошел днем 31 июля на Калужском шоссе.

В Туле полиция выясняет причины ДТП с участием семи машин. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел днем 31 июля на Калужском шоссе. По предварительной информации, столкнулись семь транспортных средств, в числе которых оказался автомобиль УАЗ медицинской службы. В результате ДТП скончалась медработница, находившаяся в микроавтобусе. Водителя доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что на Кубани возбудили дело по факту ДТП с грузовиками.

Видео: УМВД по Тульской области