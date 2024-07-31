В результате ДТП погибли пять человек.

На Кубани возбудили дело по факту ДТП с грузовиками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел днем 30 августа в Крымском районе. По предварительном данным., водитель грузовика МАЗ допустил столкновение с попутным автомобилем Chevrolet Lacetti. От удара иномарку отбросило в находившийся перед ней большегруз DAF.

В результате ДТП погибли пять человек, которые находились в легковушке. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности погибших.

Ранее мы сообщали, что в Воронежской области задержали подозреваемых в содействии телефонным мошенникам.

Видео: ГУ МВД России по Краснодарскому краю