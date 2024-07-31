На Кубани возбудили дело по факту ДТП с грузовиками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел днем 30 августа в Крымском районе. По предварительном данным., водитель грузовика МАЗ допустил столкновение с попутным автомобилем Chevrolet Lacetti. От удара иномарку отбросило в находившийся перед ней большегруз DAF.
В результате ДТП погибли пять человек, которые находились в легковушке. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности погибших.
Ранее мы сообщали, что в Воронежской области задержали подозреваемых в содействии телефонным мошенникам.
Видео: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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