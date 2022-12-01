Елку зажгли в присутствии Деда Мороза, Снегурочки и местного повелителя холода Чысхаана.

В Якутии зажгли первую новогоднюю елку в стране. Об этом сообщает "Российская газета".

Мероприятие состоялось на центральной площади в Якутске. Елку зажгли в присутствии Деда Мороза, Снегурочки и местного повелителя холода Чысхаана. Глава региона Айсен Николаев заявил, что это самое ожидаемое событие для юных жителей Якутии в преддверии новогодних праздников.

В честь первой новогодней елки была организована развлекательная программа. Также сообщается, что гирлянды на елках зажглись и в других населенных пунктах республики.

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Видео: Telegram / 14News