В Петербурге не будет салюта на Новый год

Также город не будет закупать новые украшения.

Новый год в Петербурге в этом году будет праздноваться более скромно, чем обычно. В городе отменили праздничный фейерверк и концерт на Дворцовой площади. Украшения в городе будут те же самые, что и годом ранее. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Борис Пиотровский отметил, что никаких масштабных украшений в этом году город покупать не будет.

Насколько известно, главная ёлка на Дворцовой площади снова будет живой. Также на Певческом мосту установят катальную горку.

Фото: Piter.tv