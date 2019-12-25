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В Петербурге не будет салюта на Новый год
Сегодня, 11:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге не будет салюта на Новый год

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Также город не будет закупать новые украшения.

Новый год в Петербурге в этом году будет праздноваться более скромно, чем обычно. В городе отменили праздничный фейерверк и концерт на Дворцовой площади. Украшения в городе будут те же самые, что и годом ранее. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Борис Пиотровский отметил, что никаких масштабных украшений в этом году город покупать не будет.

Насколько известно, главная ёлка на Дворцовой площади снова будет живой. Также на Певческом мосту установят катальную горку.

Фото: Piter.tv

Теги: новый год, салют
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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