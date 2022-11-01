Стало известно, когда привезут новогоднюю ёлку в Петербург

Ёлку, как и в прошлом году, привезут из лесничества в Ленобласти.

Стало известно, когда в Петербург привезут новогоднюю ёлку. Как стало известно 78.ru от директора городского центра рекламы и праздничного оформления Петербурга Андрея Чистякова, монтаж ёлки может начаться уже с 5 по 8 декабря.

Ёлку, как и в прошлом году, привезут из лесничества в Ленобласти. Ожидается, что ель установят и украсят к 20 декабря.

Предварительные работы по подготовке к монтажу новогодних украшений начались 1 ноября. Ранее стало известно, что на новогоднее оформление Петербурга потратят 584,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv