Ущерб региону составил 40 млн рублей.

В Якутии задержан чиновник минсельхоза республики. Об этом рассказали журналисты телеканала "360" со ссылкой на региональных представителей Следственного комитета РФ. В СМИ уточнили, что речь идет о Василии Афанасьеве. Мужчина подозревается в получении взятки в особо крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями.

Являясь председателем комиссии по отбору получателей субсидии на заготовку и сдачу молока, он обеспечил незаконное предоставление министерством сельского хозяйства из бюджета республики повышенной субсидии данному сельхозтоваропроизводителю. пресс-служба СК РФ по региону

Предположительно, в 2018 году Афанасьев узнал об искусственном завышении объемов заготовки молока, а также получении завышенной субсидии местным потребительским кооперативом. Данную информацию чиновник решил не раскрывать за ежемесячное вознаграждение от главы кооператива. Он также помогал директору нелегально получать субсидии. За три года работы сотрудник министерства за свою помощь получил более одного миллиона рублей. Республике Саха нанесен ущерб в размере 40 млн рублей. Следствие ходатайствует о заключении фигуранта расследования под стражу.

Преступная халатность чиновника обошлась Волгоградской области в 16 миллионов.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации