Преступная халатность чиновника обошлась Волгоградской области в 16 миллионов

Замглавы района подозревается в халатном исполнении обязанностей.

Сотрудники Следственного комитета по Волгоградской области расследуют обстоятельства преступной халатности, причинившей бюджету региона ущерб в размере 16 миллионов рублей и ставшей основанием для возбуждения уголовного дела по ч.1.1 ст.293 УК РФ - халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба. Подозреваемым по делу проходит первый заместитель главы муниципального района.

Следствие установило, что в конце ноября 2019 года чиновник подписал акты приемки выполненных работ организации, выполнявшей проектно-изыскательные работы по строительству очистных сооружений и реконструкции канализационных сетей в рамках госпрограммы по обеспечению жителей комфортным жильем и коммунальными услугами. Проверку работ, стоимость которых составила 16 миллионов рублей, чиновник не выполнил. Спустя полтора месяца после подписания документов и получения коммерческой организацией оплаты экспертное госучреждение выдало отрицательное заключение на выполненные работы. Контракт, таким образом, остался не выполнен.

Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, виновному в халатности, повлекшей особо крупный ущерб, полагается штраф от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арест на срок до шести месяцев.

Ранее бывшего замминистра сельского хозяйства Якутии признали виновным в мошенничестве.

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