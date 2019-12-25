Бывший замминистра сельского хозяйства Якутии признан виновным в мошенничестве

Суд признал вину чиновника в обмане и использовании служебного положения.

Бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии признан виновным в мошенничестве. Об этом сообщили представители Следственного комитета России по региону. Известно, что судебная инстанция признала ответственность чиновника по части 3 статьи 159 УК РФ. Ранее его обвинили в хищении чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Следствие установило, что в апреле 2017 года чиновник ввел в заблуждение по поводу собственных полномочий главу частного предприятия, которое занимается изготовлением строительных материалов. За помощь чиновника в определении компании победителем аукциона по строительству газовых сетей в регионе, замминистра предложил бизнесмену бесплатно возвести жилой дом на участке в селе Хатассы. Стоимость здания оценивается в 300 тысяч рублей. После того, как конструкция была возведена, чиновник не стал выполнять данные обещания.

В настоящее время подсудимый получил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и шесть месяцев. На земельный участок и дом в селе Хатассы наложен арест.

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Фото: Piter.tv

