В Якутии построили макет корабля из вселенной "Звездных войн"

Корабль в длину составляет 14 метров, в ширину – 10 метров, в высоту – 4 метра.

Команда энтузиастов из Якутии за несколько месяцев построила макет космического корабля Razor Crest из телесериала "Мандалорец", который является частью вселенной "Звездных войн".

Корабль в длину составляет 14 метров, в ширину – 10 метров, в высоту – 4 метра. Весит он более тонны. Корабль установили на территории парка "Урдэл" в Якутске, где у него будет охрана. Каждый посетитель парка сможет там сфотографироваться.

Всего над кораблем работали пять человек. Весь процесс создания снимался на камеру для публикации на YouTube-канале.

В конце прошлого года умер сыгравший Дарта Вейдера британский актер Дэвид Проуз.

Видео: Telegram/LIFE SHOT