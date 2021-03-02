Следователи рассказали, в чем обвиняются подозреваемые.

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении руководства УФССП о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили представители Следственного комитета России на официальном YouTube-канале. По данным надзорного ведомства, обвинение предъявлено главе УФССП по Сахе, а также его заместителю. Чиновники подозреваются в преступлении, совершенном по части 1 статьи 286 УК РФ, а также в части 1 статьи 169 УК РФ.

Ранее региональная ФССП провела аукцион на право заключения госконтракта. Подрядчик должен был выполнить определенные строительные работы в административном здании. Стоимость контракта оценивается в сумму, превышающую 34 млн рублей. Подозреваемые могли воспользоваться служебным положением для того, чтобы оказать противодействие заключения контракта с коммерческой организацией, которая выиграла аукцион.

Глава компании, выигравшей государственный контракт, подписал его, несмотря на различия между проектной и сметной документацией. Бизнесмен опасался, что его компания будет внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Следствие полагает, что компанию поставили в условия, при которых невозможно добросовестно выполнить контракт. По версии следствия, чиновники действовали в интересах другого коммерческого лица. В результате первоначальный подрядчик отказался от работ.

В Екатеринбурге возбуждены уголовные дела в отношении сотрудника таможни и представителя частной компании.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет России