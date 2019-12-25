В Якутии задержали гендиректора компании за миллионный долг по зарплате

На имущество предпринимателя наложен арест.

В Якутии задержали генерального директора компании за миллионный долг по зарплате. Об этом журналистам рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Надежда Дворецкая. По информации от чиновницы, по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело. Речь идет о Аркадие Габышеве, главе АО "Сахапроект".

Зная о наличии на расчетных счетах денежных средств, в период с ноября 2019 по октябрь 2020 года он не выплатил заработную плату восьми работникам. Общая сумма задолженности составила около 1 миллиона 70 тысяч рублей. Надежда Дворецкая, представитель СК РФ по региону

Напомним, что в прошлом году гендиректор признал вину и взял на себя обязательства погасить задолженность перед сотрудниками. Ему была выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако бизнесмен до сих пор не рассчитался по долгам, активно уклоняясь от выплат. Судебным постановлением на автомобиль Габышева Lexus GX 460 наложен арест, как и на счета акционерного общества "Сахапроект".

В Приамурье задержали строителя газоперерабатывающего завода за пропаганду терроризма.

Фото: Следственный комитет РФ

