Выходец из Азии арестован по подозрению в нарушении части 2 статьи 205.2 УК РФ.

В Приамурье задержали строителя газоперерабатывающего завода за пропаганду терроризма. Об этом рассказали представители пресс-службы ФСБ России по Амурской области. По информации от силовой структуры, подозреваемый вовлекал мигрантов в экстремистскую деятельность. Предполагаемым преступником является выходец из Средней Азии.

Иностранец поддерживал радикальную идеологию запрещенных в России террористических организаций, оправдывал их деятельность посредством сети интернет, предпринимал попытки вовлечения трудовых мигрантов в экстремистскую деятельность. пресс-служба ФСБ РФ по региону

В собственной странице в Instagram мужчина разместил с ноября прошлого года по январь текущего года шесть роликов, в которых пропагандируют идеологию террористических движений, запрещенных на территории РФ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Он заключен под стражу.

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Фото: Piter.tv