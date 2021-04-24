Жан Кастекс прибыл на место трагедии в Рамбуйе, где выходец из Туниса расправился с сотрудницей полиции.

Власти Франции признали нападение на сотрудницу полиции терактом. Такое заявление сделал президент Эмманюэль Макрон в собственном аккаунте в Twitter. Он охарактеризовал убийство сотрудницы полиции в пригороде Парижа как проявление "исламистского терроризма". На место трагедии прибыл премьер-министр Жан Кастекс. По словам чиновника, произошедшее является варварством и трусливым нападением.

Стефани работала в комиссариате Рамбуйе. Вся нация на ее стороне, на стороне полиции. Мы никогда не сдадимся в борьбе с исламистским терроризмом. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что убийство женщины-полицейского во Франции произошло во второй половине дня 23 апреля. Выходец из Туниса несколько раз ножом по горлу ударил пострадавшую. В ответ полицейские открыли огонь. Преступник был ранен, а после - госпитализирован в тяжелом состоянии. Мужчина скончался в больнице. Очевидцы трагедии уточнили, что в момент атаки злоумышленник кричал "Аллаху акбар!". Расследованием инцидента занимается Национальная антитеррористическая прокуратура.

Спецслужбы Франции расследуют убийство в Рамбуйе в контакте с коллегами из Туниса.

Видео: YT / Gouvernement