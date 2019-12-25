Подозреваемый проживал во Франции с 2009 года.

Спецслужбы Франции расследуют убийство в Рамбуйе в контакте с коллегами из Туниса. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала BFM. В СМИ заявили, что преступление совершено 37-летним выходцем из Туниса. Злоумышленник накануне атаковал отделение полиции. Ножом по шее он ударил сотрудницу комиссариата. Представителям закона удалось несколько раз выстрелить в опасного посетителя. Тот был госпитализирован в тяжелом состоянии. Он скончался в больнице от травм. Пострадавшая женщина также скончалась.

В правоохранительных органах рассказали прессе, что подозреваемый прибыл во Францию из Туниса в 2009 году. Долгое время он находится в стране нелегально. С 2019 года мужчина получил справку о временном проживании. Вид на жительство мужчина получил в 2020 году. Срок документа истекал в декабре 2021 года. Злоумышленник проживал в департаменте Валь-де-Марн в квартире своего знакомого, а после переехал в Рамбуйе. Полиция провела обыски в помещениях. Там задержаны три человека (предположительно - отец преступника и двое, предоставлявшие преступнику приют).

В мобильном устройстве тунисца полиция нашла записи мусульманских молитв. В день трагедии он смотрел на YouTube ролики с пропагандистской исламской тематикой.

В Италии арестовали сообщника организатора теракта в Ницце в 2016 году.

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