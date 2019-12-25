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В Якутии на электростанции произошла утечка топлива
Сегодня, 8:13
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matveyvn

В Якутии на электростанции произошла утечка топлива

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Прокуратура начала проверку.

В Якутии, в селе Аргахтах, на дизельной электростанции произошла утечка топлива. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Известно, что топливо стало вытекать из повреждённой ёмкости. После утечки специалисты начали перекачку из повреждённого сосуда в исправные. Так, например, одна ёмкость рассчитана на 160 тонн и ещё две ёмкости объёмом 25 тонн. 

В Среднеколымском районе введён режим повышенной готовности. На месте работает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Известно, что предварительно объём утечки составил четыре тонны.

Прокуратура начала проверку.

Ранее Путин заявил, что ситуация в Норильске переломилась после разлива.

Теги: утечка топлива, электростанция, якутия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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