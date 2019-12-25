Он добавил, что сотрудники "Норникеля" должны работать до полной нейтрализации последствий ЧС.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Норильске переломилась после разлива. Он сделал это на сегодняшнем совещании, которое было посвящено ликвидации последствий ЧП.

Глава государства подчеркнул, что негативную сторону ситуации с разливом нефтепродуктов удалось переломить. При этом он добавил, что сотрудники "Норникеля" должны работать до полной нейтрализации последствий ЧС.

Путин призвал добиться полного восстановления экосистемы региона, но отметил, что у сотрудников служб мало опыта в подобных ликвидациях. Путин заявил, что ЧС удалось бы избежать, если бы на предприятии вёлся серьёзные контроль за происходящими процессами.

Ранее на главу Норильска завели дело о халатности после разлива топлива.