В Windows нашли уязвимость нулевого дня

Уязвимость затрагивает в том числе Windows 7, 8.1, 10.

В Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам ФСБ (НКЦКИ) сообщил, что в Windows была найдена уязвимость нулевого дня. Об этом пишет "Интерфакс".

Отмечается, что данная брешь позволяет злоумышленникам заразить вредоносным ПО компьютер жертвы. Уязвимость затрагивает Microsoft Windows 7, 8.1, 10, а также Microsoft Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019 и 2022.

В НКЦКИ отметили, что есть предпосылки для массового заражения ПК пользователей различными вредоносными ПО. Все дело в том, что к данной бреши злоумышленники проявляют большой интерес, а от компании Microsoft пока нет официальных исправлений.

"В настоящее время имеются факты о доставке таким образом программы Cobalt Strike, которая использовалась в серии атак на российские банки в 2016 году", — отмечается в сообщении.

Ранее мы писали, что в 2022 году появятся первые планшеты на российском процессоре "Скиф".

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