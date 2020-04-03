В 2022 году появятся первые планшеты на российском процессоре "Скиф"

Процессор подойдет также для "умных" камер.

Первые планшеты, которые построены на российском процессоре "Скиф", появятся в 2022 году. Массовое производство начнется уже в 2023 году. Об этом пишет РБК.

Выпускает процессоры "Скиф" научно-производственный центр "Электронные вычислительно-информационные системы" (НПЦ "Элвис"). По информации издания, данные процессоры подойдут также для использования в "умных" камерах, телекоммуникационной инфраструктуре, автономных робототехнических комплексах и промышленной автоматизации.

Отмечается, что к середине 2022 года свое устройство должна показать компания ICL, а к концу года — компания "БайтЭрг". А вот серийное производство планируется начать не ранее чем в 2023 году.

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