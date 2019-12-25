В WhatsApp появится функция, которая защитит переписку пользователя

Аутентификация при входе с помощью сканирования лица будет доступна в ОС Android.

В популярном мессенджере WhatsApp скоро появится новая функция, связанная с конфиденциальностью данных пользователя. Речь идет о распознавании лица. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

Аутентификация при входе с помощью сканирования лица будет доступна в ОС Android. Ранее такой функцией могли пользоваться только владельцы iPhone с датчиками Face ID.

Пока функция тестируется, когда она дойдет до рядовых пользователей, не известно. Специалисты при этом отмечают, что у Android легко можно обмануть камеру фотографией или лицом похожего человека.

В веб-версии WhatsApp появится функция видеозвонков.

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