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Alena_Zinovieva
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WhatsApp тестирует новую функцию

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Теперь пользователь сможет сам выбирать, кто будет приглашать его в обсуждение.

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Нововведение появилось в бета-версиях 2.19.110.20 для iOS и 2.19.298 для Android. Теперь пользователь сможет ограничить круг людей, которые могут приглашать его в групповые чаты. Кроме того, некоторых особенно нежелательных лиц можно внести в черный список.

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо найти в настройках раздел "Учетная запись". Далее - кликнуть на "Безопасность", где появится меню "Группы", и выбрать нужных людей.

Ранее эксперты рассказали, как ускорить работу смартфона.

Видео: Youtube/ Hayls World, Mrwhosetheboss 

Теги: whatsapp, новвя функция, разработки
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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